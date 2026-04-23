Pakistan'ın başkenti İslamabad, ABD ve İran arasında gerçekleşmesi beklenen kritik barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şehirde uygulanan olağanüstü güvenlik önlemleri halkı isyan noktasına getirdi. Günlerdir süren sokağa çıkma kısıtlamaları, iş yerlerinin mühürlenmesi ve toplu taşımanın tamamen askıya alınması nedeniyle başkent sakinleri, mevcut durumu Covid-19 pandemisinin en ağır günlerine benzetiyor. The Guardian'da yer alan bilgilere göre, diplomatik müzakereler için alınan ağır önlemler özellikle düşük gelirli kesimi ve günlük yevmiye ile çalışan binlerce kişiyi vurdu. BARINMA KRİZİ ORTAYA ÇIKTI Ofis çalışanlarına evden çalışma talimatı verilirken, İslamabad ve Rawalpindi'deki işçi yurtlarının boşaltılması on binlerce kişiyi barınma kriziyle karşı karşıya bıraktı. Toplu taşımanın durması nedeniyle sağlık çalışanları dahi görev yerlerine ulaşmakta güçlük çekerken, şehirdeki genel kapanma hali Orta Doğu'daki gerilimle derinleşen enerji krizini de tetikledi. Yakıt sıkıntısı sebebiyle günde yedi saati bulan elektrik kesintileriyle boğuşan bölge halkı, belirsizliğini koruyan görüşme takvimi nedeniyle "açık hava hapishanesi"ne dönen şehirde normalleşme bekliyor.

