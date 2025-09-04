Türkiye’de birçok kullanıcı, cep telefonlarına gelen ilginç bildirimle şaşkına döndü. LC Waikiki, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Dominos Pizza gibi uygulamalardan gönderilen bildirimlerde “Hiçbir sistem güvenli değil” ifadeleri yer aldı.

Bu mesajın doğrudan uygulamaların hacklenmesinden değil, bu uygulamaların entegre çalıştığı bildirim altyapısındaki bir sızıntıdan kaynaklanmış olabileceği öne sürülüyor.

SALDIRI İDDİALARI DOĞRULANDI

Kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda, sorunun üçüncü parti bildirim altyapısından kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu altyapıya marketing amaçlı kullanılan bildirim sistemine yönelik bir saldırı düzenlendiği iddiaları doğrulandı.

Yetkililer, kullanıcıların kişisel verilerine herhangi bir yetkisiz erişimin söz konusu olmadığını vurgularken, saldırı nedeniyle ilgili erişimlerin geçici olarak engellendiğini açıkladı.

KULLANICI VERİLERİ GÜVENDE

Uzmanlara göre bu tarz olaylar, uygulama kullanıcılarını paniğe sürüklese de kişisel verilerin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturmayabilir. Kurumların hızlı müdahalesi sayesinde sorunun büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

Popüler uygulamalardan gelen bu tür bildirimler kullanıcıların dikkatini çekse de asıl sorunun üçüncü parti yazılım kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kullanıcıların bu süreçte paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor.