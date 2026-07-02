İlk aşamadaki klinik çalışma, açık açılı glokom ve optik sinir hasarı bulunan hastalarda tedavinin güvenliğini değerlendirmek amacıyla yürütülüyor. Araştırmacılar, başarılı sonuçlar alınması halinde bu yöntemin gelecekte yaşlanmaya bağlı görme kaybı yaşayan milyonlarca kişi için yeni bir tedavi seçeneği sunabileceğini belirtiyor.

GÖZ SİNİRLERİNİ YENİDEN ÇALIŞTIRMAYI AMAÇLIYOR

Deneysel tedavi, yaşlanma nedeniyle işlevini kaybeden optik sinir hücrelerini daha genç bir biyolojik duruma döndürmeyi hedefliyor. Bunun için OCT4, SOX2 ve KLF4 adlı üç gen kullanılarak hücrelerin yeniden sağlıklı şekilde çalışması amaçlanıyor. Araştırmacılar, bu yöntemle tamamen ölmemiş ancak görevini yerine getiremeyen sinir hücrelerinin yeniden aktif hale gelebileceğini düşünüyor.

Mevcut glokom tedavileri genellikle hastalığın ilerlemesini yavaşlatırken, bu yaklaşım doğrudan hasar gören optik sinir dokusunu onarmayı hedeflemesiyle diğer yöntemlerden ayrılıyor. Bilim insanları, tedavinin etkili olması halinde farklı yaşa bağlı göz hastalıklarında da benzer şekilde kullanılabileceğini değerlendiriyor.

İLK HEDEF TEDAVİNİN GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK

Araştırma şu anda Faz 1 klinik deneme aşamasında bulunuyor. Bu süreçte bilim insanları öncelikle tedavinin güvenli olup olmadığını ve ciddi yan etkilere yol açıp açmadığını inceleyecek. Bunun yanında hastaların görme fonksiyonlarında iyileşme olup olmadığı da takip edilecek.

Uzmanlar, olumlu sonuçlar elde edilmesi halinde bu teknolojinin yalnızca göz hastalıklarının değil, yaşlanmaya bağlı farklı sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor. Ancak tedavinin yaygın olarak kullanılabilmesi için daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların tamamlanması gerekiyor.