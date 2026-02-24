Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün şekil değiştirirken, saldırganların hedef seçimi kadar "zaman seçimi" de kritik bir hal aldı. Son dönemde artış gösteren ve kısa mesaj (SMS) yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında, olayların özellikle sabah 05:00 ile 09:00 saatleri arasında yoğunlaştığı gözlemlendi.

ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN EN ZAYIF OLDUĞU AN

Uzmanlara göre dolandırıcıların bu saat dilimini seçmesinin temel nedeni, insan beyninin uyku sonrası "eleştirel analiz" yeteneğinin en düşük seviyede olması. Henüz tam olarak ayılmamış olan kullanıcılar, telefonlarına gelen "Kargonuz teslim edilemedi", "Bankanızda şüpheli işlem tespit edildi" veya "Ödenmemiş fatura borcunuz bulunmaktadır" şeklindeki aciliyet içeren mesajlara daha savunmasız yakalanıyor.

SAHTE LİNKLERLE DOLANDIRIYORLAR

Saldırı süreci genellikle şu adımları takip ediyor:

- Güvenilir Kurum Taklidi:

Mesajlar; PTT, global kargo şirketleri veya kamu bankalarının ismiyle gönderiliyor.

- Panik ve Aciliyet:

Mesajda, çok küçük bir meblağın (örneğin 5-10 TL) ödenmemesi durumunda paketin iade edileceği veya hesabın bloke olacağı iddia ediliyor.

- Klon Web Siteleri:

Mesajdaki linke tıklayan kullanıcılar, resmi sitelerin birebir kopyası olan sahte arayüzlere yönlendiriliyor.

- Veri Hırsızlığı:

Kullanıcı kredi kartı veya internet bankacılığı şifresini girdiğinde, bu bilgiler saldırganlar tarafından anlık olarak ele geçirilerek hesap boşaltılıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Emniyet birimleri ve bilişim uzmanları, dijital mağduriyet yaşamamak için şu önlemlerin altını çizdi. Hiçbir resmi kurum veya banka, SMS yoluyla doğrudan kart bilgisi veya şifre talep etmez. SMS ile gelen linklerin uzantıları mutlaka kontrol edilmelidir. Resmi kurumlar genellikle gov.tr veya tescilli marka alan adlarını kullanır.

Kargo veya banka işlemleri için gelen linke tıklamak yerine, ilgili kurumun resmi mobil uygulaması veya internet adresi üzerinden manuel giriş yapılmalıdır.