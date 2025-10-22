TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

AKP’nin, emlak vergisinde fahiş artışlara yol açacak rayiç bedellerle ilgili getirmeyi hedeflediği düzenlemenin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan vergi paketi teklifine önergeyle eklenmesi planlanıyordu.

AKP'li kaynaklardan alınan bilgiye göre, düzenleme TBMM Genel Kurulu'na kaldı. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden konuyla ilgili rapor isteyen AKP’nin emlak vergisi rayiç bedellerle ilgili düzenleme konusundaki çalışma tamamlanmadığı için, Plan ve Bütçe Komisyonundaki kanun teklifine bir madde olarak konulacağı ve içeriğe ilişkin düzenlemenin Genel Kurul’da önergeyle getirileceği öğrenildi.