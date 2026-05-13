Facebook kullanıcıları bugünlerde yeni ve oldukça profesyonel bir dolandırıcılık dalgasıyla karşı karşıya. "Topluluk kurallarını ihlal ettiniz" diyerek gelen mesajlar, aslında hesabınızı elinizden almak için kurulmuş birer dijital tuzak. İşte siber saldırganların yeni yöntemi ve korunma yolları...

Panik Yaratarak Bilgilerinizi Çalıyorlar

Siber zorbaların son dönemde en sık kullandığı yöntem, kullanıcıda panik ve aciliyet duygusu yaratmak. Messenger kutunuza düşen veya e-posta olarak gelen "Hesabınız 24 saat içinde kapatılacak" uyarısı, aslında bir "Phishing" (Oltalama) saldırısının ilk adımı.İşte olandırıcıların En Çok Kullandığı 3 Yalan:

"Sayfanız telif hakları nedeniyle askıya alınacak."

"Sıradışı giriş tespit edildi, hemen doğrulama yapın."

"Topluluk standartlarımızı ihlal ettiğiniz için hesabınız inceleniyor."

SAHTE GİRİŞ SAYFALARINA DİKKAT EDİN

Mesajdaki bağlantıya tıkladığınızda karşınıza çıkan ekran, Facebook’un giriş sayfasıyla neredeyse birebir aynıdır. Ancak buraya yazdığınız her harf, doğrudan dolandırıcıların veri tabanına düşüyor.

Eğer bir işletme sayfasını yönetiyorsanız risk iki katına çıkıyor. Saldırganlar hesabınızı ele geçirdiğinde, bağlı olan reklam hesabınız üzerinden sizin kredi kartınızla binlerce liralık reklam harcaması yapabiliyor.

FACEBOOK MASSENGER'DAN KOD İSTEMEZ

Uzmanlar, sosyal medya devinin çalışma prensibi hakkında şu net gerçeğin altını çiziyor: Facebook, güvenlik veya ihlal bildirimlerini asla Messenger üzerinden göndermez. Bu tür yazışmalar ancak resmi destek paneli veya onaylı e-posta adresleri aracılığıyla yapılır.

KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN BU ADIMLARI İZLEYİN

Bağlantıları Kontrol Edin: Size gelen URL'nin doğru olduğundan emin olun. Karışık harflerden oluşan sitelerden uzak durun.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (2FA) Açın: Şifreniz çalınsa bile, telefonunuza gelen kod olmadan kimse hesabınıza giremez.

Resmi Uygulamayı Kullanın: Hesapla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, mesajdaki linke tıklamak yerine doğrudan Facebook uygulamasını açıp ayarlar kısmındaki "Yardım ve Destek" bölümünü kontrol edin.

Şikayet Edin ve Silin: Bu tür bir mesaj aldığınızda, gönderen profili "Dolandırıcılık" gerekçesiyle şikayet edin.

Sosyal medya güvenliğinizi sağlamak için dijital okuryazarlığınızı artırmak, en az güçlü bir şifre kadar önemlidir. Unutmayın; dijital dünyada "bedava" veya "acil" olan her şey şüphe uyandırmalıdır.