Yalova'da OSB’nin ballı ihalesi AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol’un oğlunun şirketine verildi. Toplamda 70 milyonluk iki ayrı inşaat ihalesinin AKP’li vekilin oğlu tarafından alınması tartışmalara neden oldu. OSB Müdürü Musa Turan, “Piyasa araştırması yaptık ve işi vekilin oğlunun şirketi aldı. Burada siyasi bağlantı aramak doğru değil” dedi.

70 MİLYONLUK İHALE AKP'LİYE KISMET OLDU!



AKP’li vekilin oğlu Nezih Akyol’un sahibi olduğu şirket, biri 50 milyon diğeri de 20 milyon lira değerinde olan OSB’nin iki ayrı inşaat işini aldı. OSB’nin yaptığı işler Kamu İhale Kurumu’na tabi olmadığı için her iki iş davetiye usulü ile verildi.



AKP’li Meliha Akyol’un oğluna ihale veren OSB’nin yönetim kurulunda Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de bulunuyor. Soygüzel, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine “1.5 yıldır yönetim kurulu üyesiyim. İhaleleri alan şirket kimdir, sahipleri kimdir bilmiyorum. İhaleyi alan firma bilgilerine vakıf değilim” dedi.