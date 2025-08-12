Enpara.com’un (3663 Enpara Şubesi) Enpara Bank A.Ş.’ye devri için gerekli yasal onaylar tamamlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylarının ardından, devir işlemi 12 Eylül ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacak ve gerekli görülmesi halinde 10 Ekim’e kadar sürecek.

Süreç, müşteri gruplarına göre kademeli olarak gerçekleştirilecek ve her müşteriye devir tarihi en az 10 gün önceden bildirilecek.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdüreceğini belirterek EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz kalacağını, kredi kartı aidatının ise ömür boyu alınmayacağını açıkladı. Banka, QNB Group’un gücüyle “mevduat bankası” lisansı altında faaliyetlerini sürdürecek.

IBAN'LAR YENİLENİYOR, HESAP NUMARALARI AYNI

Yasal zorunluluk gereği IBAN numaraları değiştirilecek ancak hesap numaraları korunacak. Müşterilerin, yeni IBAN bilgilerini düzenli para gönderimi yaptıkları kişilerle paylaşmaları gerekecek.

Yanlış IBAN’a yapılan EFT ve SWIFT işlemlerinde ise, devir tarihinden yaklaşık bir ay önce QNB Bank’a verilecek talimatla bu işlemler otomatik olarak doğru hesaba yönlendirilecek.

Enpara ve QNB Bank kredi kartlarını aktif olarak kullanan müşteriler, cep şubesi üzerinden limit paylaşımı yapabilecek. “Enpara Cep Şubesi” uygulaması devreye girecek ve mevcut şifreler kullanılmaya devam edecek. Mevcut kart numaraları ve şifreler değişmeden geçerliliğini koruyacak.

Devir sürecinde, gece saatlerinde veri aktarımı sırasında her iki bankada planlı kesintiler yaşanabilecek. Ayrıca “Üç banka, tek ATM” kampanyası sona erecek, müşteriler yalnızca QNB ATM’lerinden ücretsiz işlem yapabilecek. Diğer kampanyalar ise aynı şekilde devam edecek.

Enpara Bank’ın devir süreci, müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini aksatmamak amacıyla kademeli olarak yürütülecek.

IBAN değişiklikleri ve teknik geçişler konusunda müşterilerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Banka, avantajlı hizmet anlayışını koruyarak yeni dönemde de müşterilerine kesintisiz finansal hizmet sunmayı hedefliyor.