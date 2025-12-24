Türkiye'de eğitim süresi üzerine yürütülen tartışmalar lise ve yüksek öğretim boyutunda devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in lise eğitiminin kısalabileceğine yönelik açıklamalarının ardından bir haber de Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi.



Özvar, katıldığı canlı yayında üniversite eğitimini 3 yıla düşürmeyi planladıklarını açıklarken, bu kapsamda yapılan çalışmanın detaylarını duyurdu.

YAZ TATİLİ YARIYA DÜŞECEK



Öğrencilerin eğitim süresinden kayıp yaşamayacaklarını ve aynı ders sayısı ile krediyi almaya devam edeceklerini belirten Özvar, üçüncü dönem için gereken zaman aralığını ise tatillerden kısarak yaratacaklarını açıkladı.



2026-2027 yılı eğitim ve öğretim döneminde başlaması planlanan yeni sistem ile üniversitelerin eylül ayının başlarında açılması ve temmuz ayının ortalarında kapanması bekleniyor. Özvar, hazırlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak.



14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz."