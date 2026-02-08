Sağlık Bakanlığı’nın “Tütünsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda başlattığı uygulamada, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran vatandaşlara sigara kullanıp kullanmadıkları sorulacak.

Sigara kullandığını beyan eden kişiler sistem üzerinden işaretlenecek ve bu kişilere Bakanlık tarafından bilgilendirici SMS’ler gönderilecek.

Mesajlarda tütün ürünlerinin sağlığa verdiği zararlar vurgulanacak ve sigarayı bırakmanın mümkün olduğu hatırlatılacak.

Gönderilecek SMS’lerde ayrıca ücretsiz sigara bırakma polikliniklerine ilişkin bilgilere de yer verilecek.

Vatandaşlar, bu polikliniklere başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabilecek hem de tıbbi destekten yararlanabilecek. Bakanlık, uygulamayla farkındalığı artırmayı ve sigara kullanım oranlarını düşürmeyi amaçlıyor.