Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte 15 Kasım’da yürürlüğe giren kış lastiği zorunluluğu, bahar aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler uygulamanın ne zaman sona ereceğini merak ederken, yetkili kurumlar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde zorunluluk süreleri netleşti.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye genelinde uygulanan kış lastiği zorunluluğu her yıl 15 Kasım’da başlıyor ve takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam ediyor.

Bu kapsamda mevcut uygulama 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

Bu tarihten sonra araçlarda yaz lastiğine geçiş yapılabilecek.

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması tüm araçlar için değil, belirli bir grubu kapsıyor.

Uygulama özellikle:

-Şehirler arası yollarda

-Yolcu taşımacılığı yapan araçlar

-Eşya ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olarak uygulanıyor.

Bireysel binek araç sahipleri için ise zorunluluk bulunmuyor ancak güvenlik açısından kış lastiği kullanımı öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Güncel uygulamaya göre kurala uymayan araç sahiplerine 5 bin 856 TL ceza uygulanıyor.

15 Nisan itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona ererken, sürücüler hava sıcaklıklarını dikkate alarak yaz lastiklerine geçiş yapabiliyor. Uzmanlar, sıcaklıkların kalıcı olarak yükselmesiyle birlikte lastik değişiminin güvenli sürüş açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.