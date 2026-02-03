Otonom sürüş teknolojilerinin öncü ismi Waymo, küresel bir ulaşım devine dönüşme yolunda tarihinin en büyük finansal desteğini arkasına aldı. Alphabet çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, toplamda 16 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamlayarak rotasını ABD sınırlarının dışına, Londra ve Tokyo gibi dünya metropollerine kırdı, adım adım İstanbul gibi metropollere de yayılması bekleniyor. Bu devasa nakit akışıyla birlikte piyasa değeri 126 milyar dolara ulaşan Waymo, robotaksi hizmetini sadece bir teknoloji deneyi olmaktan çıkaracak.

DEV YATIRIMCILARIN YATIRIMA KİLİTLENDİ

Hafta başında duyurulan yatırım turu, Dragoneer Investment Group, DST Global ve Sequoia Capital gibi finans dünyasının dev isimlerinin liderliğinde gerçekleşti. Alphabet’in ana yatırımcı rolünü üstlendiği bu süreçte, Andreessen Horowitz’den Tiger Global’e kadar pek çok prestijli kurumun yer alması, sürücüsüz araç geleceğine olan güvenin bir kanıtı niteliğinde. Şirket yetkilileri, elde edilen fonların özellikle son bir yılda yakalanan agresif büyüme ivmesini korumak ve yeni pazarlara giriş yapmak için kullanılacağını vurguluyor.

ŞEHİR ŞEHİR YAYILIYOR



Google bünyesinde sessiz sedasız başlayan sürücüsüz araç serüveni, bugün haftalık 400 bin yolculuğun yapıldığı dev bir operasyona evrildi. Phoenix ve San Francisco’daki başarılı denemelerin ardından Los Angeles, Austin ve Miami gibi şehirlere yayılan hizmet ağı, 2025 yılı sonu itibarıyla toplamda 20 milyon yolculuk barajını aşmayı başardı. Uber ile yapılan stratejik ortaklıklar sayesinde yolcu kapasitesini bir yılda üç katına çıkaran Waymo, 2026 yılı için Londra ve Tokyo dahil 20’den fazla yeni şehri kapsayan kapsamlı bir takvim hazırladı.

GERÇEKTEN GÜVENİLİRLER Mİ?



Şirketin bu hızlı yayılma stratejisi, madalyonun diğer yüzünde ciddi güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Özellikle son dönemde okul bölgelerinde yaşanan trafik ihlalleri ve düşük hızla da olsa bir çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan kazalar, denetleyici kurumları harekete geçirdi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Waymo araçlarının okul otobüsleri ve yaya güvenliği konusundaki performansını mercek altına almış durumda. Şirket bir yandan küresel liderlik için gaza basarken, diğer yandan teknolojisinin toplumsal güvenliğini ispatlamak zorunda kalacağı zorlu bir sınav veriyor.