Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün. Bina, arsa ve iş yeri sahibi vatandaşların vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için tanınan süre bugün itibarıyla sona eriyor. Ödemelerini yapmayan mükellefleri ise gecikme zammı bekliyor.

Gayrimenkul sahiplerinin herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak için süreci bugün tamamlaması gerekiyor. Belediyeye gitmeye fırsatı olmayanlar ise e-Devlet üzerinden kolayca ödeme işlemini gerçekleştirebiliyor.

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek doğrudan yapılabiliyor.

Bunun yanında, birçok belediyenin e-Devlet sistemine entegre olmasıyla birlikte, internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme imkânı da sunuluyor.

Böylece vatandaşlar, belediyeye gitmeden yalnızca birkaç adımla borçlarını sorgulayıp ödeyebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Bazı vatandaşlar için emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

-Tek konutu olan ve brüt 200 metrekare sınırını aşmayan emekliler,

-Emekli dul ve yetim aylığı alanlar,

-Engelliler,

-Gaziler,

-Herhangi bir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler,

kanun gereği emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu gruplardaki mükellefler, yıl boyunca vergi ödemekle yükümlü değil.

GECİKEN ÖDEMELERE FAİZ UYGULANACAK

Ödemesini zamanında yapmayanlara geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Bu nedenle uzmanlar, ilave mali yükle karşılaşmamak adına ödemelerin süresinde yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.