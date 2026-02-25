Ev, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin 2026 yılı birinci taksit dönemi 1 Mart itibarıyla başlayacak. Ödemeler, 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında vergi, her yıl iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit Mart–Mayıs döneminde, ikinci taksit ise Kasım ayında ödeniyor.

Uzmanlar, yoğunluk ve olası sistem sorunlarına karşı ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Süresi içinde ödeme yapmayanlar için gecikme zammı ve faiz uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyelerine yapılıyor. Günümüzde dijital altyapı sayesinde ödeme işlemleri oldukça kolaylaştı.

Vatandaşlar vergilerini şu kanallar üzerinden ödeyebiliyor:

-Belediye vezneleri (nakit veya kredi kartı)

-Belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları

-Anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı

-e-Devlet Kapısı üzerinden online ödeme

-Borç sorgulama ve hızlı ödeme bağlantıları

Özellikle birden fazla gayrimenkule sahip olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için online ödeme yöntemleri büyük kolaylık sağlıyor.

GECİKME FAİZİNE DİKKAT

Vergi ödemesini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yapmayan mükellefler için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden gecikme zammı ve faiz uygulanacak. Bu nedenle ödeme tarihlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Her taşınmaz sahibi emlak vergisi ödemek zorunda değil. Mevzuata göre bazı vatandaşlar belirli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden muaf tutuluyor.

-Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan:

-Emekliler

-Engelliler

-Geliri olmayan ev hanımları

-Şehit yakınları ve gaziler emlak vergisi ödemiyor.

Ancak bu haktan yararlanmak için ilgili belediyeye başvurarak beyanname verilmesi gerekiyor. Başvuru yapılmadığı takdirde muafiyet otomatik olarak uygulanmıyor.

ÖDEME SÜRECİ 3 GÜN SONRA BAŞLIYOR

2026 emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 1 Mart’ta başlayacak ve 31 Mayıs’ta sona erecek.

Ev sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödeme tarihlerini takip etmeleri ve varsa muafiyet haklarını belediyeler aracılığıyla kontrol etmeleri önem taşıyor.