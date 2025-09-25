Bağkur’lu esnaf için uzun süredir gündemde olan erken emeklilik düzenlemesi hayata geçiriliyor. Emeklilik için gerekli olan 9 bin prim günü, 7 bin 200 güne çekilecek. Böylece esnaf, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacak.

2026'NIN İLK YARISINDA TAMAMLANABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmaların başladığını duyurdu. Düzenleme ile SSK ve Bağkur’lular arasındaki prim günü farkı ortadan kalkacak. Sürecin, önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

AKP'NİN SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİYDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ise TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin AKP'nin seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatarak, “Bağkur’lular için emeklilik prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e indirilmesi, uzun süredir en önemli beklentilerden biriydi” dedi.

Zengin, hangi meslek gruplarının kapsama dahil olacağının ise yürütülecek detaylı çalışmanın ardından netleşeceğini belirtti. Düzenlemenin tüm Bağkur’luları mı yoksa belirli meslek gruplarını mı kapsayacağının zamanla ortaya çıkacağı ifade edildi.