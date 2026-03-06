Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yeni yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte özellikle 65 yaş aylığı ile ilgili dikkat çeken bir düzenleme yer aldı.

Düzenleme, hak etmediği halde 65 yaş maaşı aldığı tespit edilen kişilerden geri alınacak ödemelerin hesaplanma yöntemini değiştiriyor. Bu kapsamda geri tahsil edilen tutarların hesaplanmasında kullanılan mevcut sistemin değiştirilmesi planlanıyor.

HAKSIZ ALINAN MAAŞLARIN GERİ ÖDEMESİNDE YENİ HESAPLAMA

Mevcut uygulamada, haksız şekilde alınan 65 yaş aylıkları geri talep edilirken ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar olan süre için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları esas alınıyor.

Meclis’e sunulan teklif kabul edilirse bu yöntem değişecek. TÜFE yerine kanuni faiz uygulanacak ve geri ödeme tutarı buna göre hesaplanacak.

Bu değişiklikle birlikte haksız alınan maaşların geri tahsilinde kullanılan mali hesaplama yöntemi de farklı bir sisteme geçmiş olacak.

KANUNDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİK

Teklif kapsamında, **2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”**da yer alan bir ifadenin değiştirilmesi öngörülüyor.

Kanundaki “TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak” ifadesinin yerine “kanuni faizi ile” ibaresinin getirilmesi planlanıyor. Böylece geri tahsil edilen ödemelerin hesaplanmasında farklı bir yöntem uygulanacak.

TEKLİFİN GEREKÇESİNDE “HUKUKİ BELİRLİLİK” VURGUSU

Yasa teklifinin gerekçesinde, kamu kurumlarında yapılan fazla veya yersiz ödemelerin geri alınmasında çoğunlukla kanuni faiz uygulamasının kullanıldığına dikkat çekildi.

Bu nedenle benzer işlemlerde farklı hesaplama yöntemleri yerine aynı uygulamanın benimsenmesinin hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik açısından önemli olduğu ifade edildi.

MEVCUT UYGULAMADA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yürürlükteki düzenlemeye göre, 65 yaş aylığını haksız yere aldığı belirlenen kişilerden yapılan ödemeler geri talep ediliyor. Bu tutarlar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar TÜFE oranlarıyla güncellenerek hesaplanıyor.

Ayrıca sahte belge düzenleyen ya da kullanan kişiler hakkında ceza soruşturması da başlatılabiliyor.

DÜZENLEME YASALAŞIRSA NE DEĞİŞECEK?

Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi halinde, haksız alınan 65 yaş maaşlarının geri ödenmesinde TÜFE yerine kanuni faiz uygulanacak. Böylece geri tahsil edilen tutarların hesaplanma yöntemi değişmiş olacak.

Yeni düzenleme, özellikle 65 yaş aylığı, sosyal yardım ödemeleri ve haksız maaş tahsilatı gibi konularda uygulanan hesaplama sistemini yeniden şekillendirecek.