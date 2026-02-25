Ramazan ayının devam ettiği günlerde yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 2026 yılı Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması nedeniyle, ikramiye tutarının ne zaman ve hangi seviyede açıklanacağı merak konusu oldu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı rakama ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, son anda siyasi bir müdahale olmazsa emeklilerin “sürpriz olmayan” bir artışla karşılaşabileceğini belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi halinde iki farklı rakamın daha gündeme gelebileceğini ifade etti.

İKRAMİYEDE 5 BİN TL FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başlatılmış, sonraki yıllarda ise dönemsel kararlarla artırılmıştı.

Geçmiş yıllardaki artış süreci şöyle gerçekleşti:

2018-2020: 1.000 TL

2021: 1.100 TL

2023: 2.000 TL

2024: 3.000 TL

2025: 4.000 TL

NET RAKAM VERDİ

Mevcut ekonomik koşullar, enflasyon ve bütçe dengeleri dikkate alındığında artış oranının yüzde 25 civarında tutulabileceği konuşuluyor. Bu senaryoya göre 4.000 TL olan ikramiyenin 5.000 TL’ye çıkarılması ihtimali güç kazanmış durumda.

CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ OLURSA RAKAM YÜKSELEBİLİR

Karakaş, geçmiş dönemlerde olduğu gibi son aşamada siyasi bir müdahale gelmesi halinde 5.500 TL, düşük ihtimalle ise 6.000 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti. Nihai kararın ekonomi yönetiminin çalışmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.