Yapay zeka destekli sohbet platformu Grok'ta kullanıcıların yaptığı özel konuşmaların arama motorları üzerinden herkesin erişimine açılması, veri gizliliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Kullanıcılar tarafından yapılan yüz binlerce diyaloğun, paylaşım özelliği nedeniyle indekslenerek internette yayıldığı ortaya çıktı.

PAYLAŞIM ÖZELLİĞİ TEHLİKE YARATIYOR

Olayın merkezinde, Grok'un sohbet paylaşım özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirli konuşmaları başka kişilerle paylaşabiliyor. Ancak bu paylaşımlar çoğu zaman farkında olunmadan herkese açık bağlantılara dönüşüyor. Yapılan analizlerde, sadece bir gün içerisinde yaklaşık 300 bin Grok konuşmasının internette indekslenmiş halde erişilebilir olduğu belirlendi. Bazı kaynaklar bu sayının 370 bini aştığını öne sürüyor.

KİŞİSEL İÇERİKLER ORTAYA SAÇILDI

Sızan konuşmaların içerikleri, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kullanıcıların sağlık tavsiyeleri, ruhsal destek talepleri ve kişisel veriler içeren konuşmalarının yanı sıra, yasa dışı içeriklere de rastlandı. Özellikle bazı diyaloglarda, yapay zekanın kullanıcılara uyuşturucu üretimi konusunda bilgi sağladığı ifade ediliyor.

GİZLİLİK FELAKETİ UYARISI

Oxford İnternet Enstitüsü’nden Prof. Luc Rocher, olayın kullanıcıların kimlik, konum, sağlık durumu gibi hassas verilerini riske attığını belirterek, durumu bir “gizlilik felaketi” olarak nitelendirdi. Rocher, internete düşen verilerin kalıcılığına dikkat çekerek, bu tarz sistemlerin çok daha sıkı güvenlik önlemleriyle çalışması gerektiğini ifade etti.

XAI'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayın ardından, Grok’un geliştiricisi olan xAI şirketi henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenlik ve gizlilik standartları bir kez daha sorgulanmaya başlandı.

Bu tür güvenlik açıkları yapay zeka sohbet robotlarında ilk kez yaşanmıyor. Daha önce ChatGPT, Meta AI ve benzeri sistemlerde de benzer şekilde paylaşım hataları, veri sızıntıları ve kötüye kullanım örnekleri gündeme gelmişti.

Uzmanlar, yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların farkında olmadan özel bilgilerini paylaşmasının büyük bir tehlikeye dönüştüğünü belirtiyor. Bu nedenle platformların, kullanıcı eğitimi, gizlilik politikaları ve teknik altyapıları konusunda daha şeffaf ve sorumlu davranmaları gerektiği vurgulanıyor.