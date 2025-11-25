Aralık ayında başlayacak olan asgari ücreti belirleme maratonu başlıyor. Sosyal yardımlar, SGK teşvikleri, işçilerin aldığı maaş, kıdem tazminatı gibi pek çok kalemi belirleyecek olan asgari ücret için pek de iç açıcı olmayan tahminler gelmeye başladı.

2025'TE NE KADAR OLMUŞTU?

Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira brüt ise 26 bin 5 TL olmuştu. İşveren için maliyeti ise yaklaşık 30 bin 621 TL olurken enflasyonun düşmemesiyle ve döviz baskısıyla vatandaşların alım gücü giderek düştü.

Yılın başında 627 dolara karşılık gelen 22 bin 104 lira 25 Kasım itibarıyla 520,86 dolara kadar geriledi. 107 dolarlık kayıpla birlikte enflasyonun da istenen şekilde düşmemesi asgari ücretliyi zor durumda bırakmaya devam ediyor.

2026 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Kulislerde öne çıkan tahminler, hükümetin geçen yıl izlediği hedef enflasyon modeline göre hareket edebileceğini gösteriyor. Buna göre:

Hedeflenen enflasyon yüzde 16: Asgari ücret net 25 bin 640 TL

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31-33: Net 28 bin 956 TL – 29 bin 398 TL arasında

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan ve bu sene adil bir düzen oluşturulmazsa katılmayacaklarını açıklayan işçi temsilcileri Türk-İş ve Hak-İş, komisyonda değişiklik bekliyor. Ancak hükümet kanadından bu talebe ilişkin bir açıklama yapılmadı.

KULİSLERDEN GELEN ZAM ORANALRI NELER?

Geçmiş yıllarda hükümetin uyguladığı stratejiye göre, refah payı eklenerek asgari ücrete yüzde 20-25 arası bir artış yapılabileceği konuşuluyor:

Yüzde 20 zam yapılırsa: Net 26 bin 584 TL, Brüt 31 bin 206 TL

Yüzde 25 zam yapılırsa: Net 27 bin 630 TL, Brüt 32 bin 506 TL

SOSYAL ETKİLERİ VE ALIM GÜCÜNDEKİ ERİME

2025 Ekim verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 411 TL, yoksulluk sınırı ise 92 bin 547 TL olarak belirlendi. Uzmanlar, Türkiye’de asgari ücretin artık ortalama ücrete dönüştüğünü belirtiyor. Prof. Dr. Aziz Çelik, “Son yıllarda asgari ücret hükümet tarafından tek taraflı belirleniyor. Bu kadar geniş bir kitlenin gelirini ilgilendirdiği için her yıl siyasetin ana gündem maddesi hâline geliyor” dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin belirlenme yöntemini eleştirerek, “Komisyon yöntemi tamamen antidemokratik. Artık değişmelidir” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİN EKONOMİK ÖNEMİ

Belirlenecek yeni asgari ücret, yalnızca çalışanların maaşını değil; kıdem tazminatından SGK cezalarına, engelli ve doğum desteklerinden askerlik borçlanmasına, burs ve sosyal yardım tutarlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Bu nedenle yapılacak komisyon görüşmeleri, 2025’in en belirleyici ekonomik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

BAKAN IŞIKHAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşan toplantıya dair, “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

Dört gün önce ise Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum"