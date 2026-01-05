Belce Örü Erçin

ABD ordusunun gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gündemde kendine geniş yer buldu. Fakat dış gündem maalesef içerideki ekonomik krizin etkisini azaltmıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı aralık ayı enflasyon verisinde. Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 11.2 oldu. Bugün aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla ise memur ve emekli maaşları belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralıkta da benzer şekilde aylık enflasyonu yüzde 1’in altında açıklaması bekleniyor. En düşük emekli maaşının yüzde 12 zamla 18 bin 922 lirada kalmasından endişe edilirken, en düşük memur maaşı ise 60 bin lira olacak. Çarşı-pazar enflasyonunun altında kalacak ücret artışı milyonlarca vatandaşın geçim derdini daha da büyütecek. Şu anda yaklaşık 4 milyon emekli “en düşük emekli maaşı” kategorisinde bulunuyor.

MEMURA YÜZDE 18

Son veriyle birlikte temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 11.2 oldu. 5 aylık dönem itibarıyla hak edilen zam ise emekliler için yüzde 11.2, memur ve memur emeklileri için yüzde 17.55 oldu. TÜİK’in aralıkta da benzer şekilde aylık enflasyonu yüzde 1 dolaylarında veya altında açıklaması bekleniyor. Eğer enflasyon oranı böyle olursa memur ve memur emeklisinin bu yıl için alacağı zam yüzde 18.5, milyonlar- ca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 12 civarında kalacak. Açıklanacak düşük zamlar tencereyi küçültürken, vatandaşların sorunlarını daha da büyütecek. Sefalet zamlarına mahkum edilen emekliler, kemer sıkma önlemlerinin kamudan başlaması gerektiğini söylüyor.

Seyyanen zam şart

Geçim derdi yaşayan emekliler, 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından tepkilerini sürdürüyor. Bugün saat 10.00’da açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla en düşük emekli maaşı 18 bin 922 lira olursa bu tabloda emeklinin aylığı asgari ücretin 9 bin, 30 bin 143 liralık açlık sınırının ise 11 bin lira altında kalacak. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak duruma gelen emekli seyyanen zamla öncelikle bu kaybın telafi edilmesini istiyor. Emeklinin insanca yaşayabilmesini sağlayacak koşullara sahip olması şart.