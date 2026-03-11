Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalarına başladı. Hazırlanan adımlar, 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı ile Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası doğrultusunda hayata geçirilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, bakanlık Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürüttüğü Depozito Yönetim Sistemi ile içecek ambalajlarının geri dönüşümünü artırmayı amaçlarken, özellikle su kaynakları ve çevre üzerinde en fazla olumsuz etki yaratan plastik ürünlerin kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bu adımlar sayesinde yılda yaklaşık 1,5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salınımının önlenmesi planlanıyor. Aynı zamanda atık yönetimi maliyetlerinde yaklaşık 1,5 milyar TL tasarruf sağlanması öngörülüyor. Hazırlanan taslak düzenleme, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından yıl içinde yürürlüğe girecek.

CAM VE PORSELEN ÖNE ÇIKTI

Yeni düzenlemenin ilk aşamasında bazı tek kullanımlık plastik ürünlerin yasak kapsamına alınması planlanıyor. Yasaklanması öngörülen ürünler arasında plastik çatal, bıçak ve kaşıklar, yemek çubukları, plastik tabaklar, köpük gıda kapları, içecek kapları ve bardaklar, plastik karıştırıcılar, pipetler ile çubuklu kulak pamukları bulunuyor. Bu ürünlerin yerine cam, porselen, ahşap ve karton gibi daha çevre dostu alternatiflerin kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin ikinci aşamasında ise tamamen yasaklama yerine kısıtlama ve etiketleme uygulamaları devreye girecek. İçeriğinde kısmen plastik bulunan ürünlerde tüketimi azaltmaya yönelik sınırlamalar getirilecek ve tüketiciyi bilgilendiren işaretlemeler yapılacak.