Türkiye'de finans ve ekonomi alanında yayın yaparken aynı zamanda bir dönem eğlence içerikleri ile de ön plana çıkan CNBC-e uzun yıllardır kullandığı tavus kuşu temalı logosuna veda ediyor. CNBC-e tarafından yapılan açıklamada logo değişiminin yalnızca görsel bir yenilik olmadığı da vurgulandı.

HEDEFLERİ TEMSİL EDİYOR

CBNC-e açıklamasında belirtilenlere göre kanal için alınan bu karar yalnızca bir görsel değişim değil. CNBC-e logosundaki değişim aynı zamanda kanalın yönünü ve hedeflerini de temsil ediyor. Bu da CNBC-e televizyon kanalında bundan sonra yeni değişimlerin de görülebileceği düşüncesine kapı aralıyor.

Kurumun geleceğe yönelik hedef ve vizyonlarını taşıyan yeni logo ile birlikte kanalın geleceğine yönelik yeni adımlar atılacağı düşünülüyor. Bugüne kadar finans ve ekonomi alanında yayın yaparken aynı zamanda eğlence içeriklerine de yer veren CNBC-e için yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca kişinin izlediği televizyon kanalın yeni logosu kullanılmaya başladı.