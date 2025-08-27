İktidarın kendine yakın isimleri kayırması geleneği sürüyor. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz” dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı da, düğün salonları ve düğün organizatörlerine yönelik kayıt dışı gelir tespit edildiğini açıkladı. Düğün salonlarına ve organizatörlere dönük bu adım akıllara Şimşek’e bağlı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın skandal düğününü getirdi. BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, 19 Eylül 2024 günü İstanbul Şişli’deki 5 yıldızlı bir otelde dünya evine girdi. Düğün törenine BDDK’nın denetlediği banka ve finans kurumlarının yöneticileri de katıldı, Aydın ve eşi Nilüfer Özmen’e nakit paranın yanı sıra, çok kıymetli ziynet eşyaları takıldı. Bankacıların girdiği lüks ziynet eşyalarıyla dolu takı kuyruğu uzun bir süre kamuoyunda büyük tartışmalar yarattı.

BDDK’YI TAKİP ETSİN

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kendisine bağlı BDDK Başkan yardımcısının düğününü unutup, düğün salonu esnafının peşine düştü. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, “Şimşek, yurttaşı değil, saatlerce takı merasimi yapan Başkan yardımcısını takip etsin. Tek imza ile birilerine servet transfer edilirken 2 aydır ağzını bıçak açmayan Bakan, düğün peşine düştü. Bir sene önce denetlediği kurumların yöneticilerini düğününe çağırıp saatlerce takı merasimi yapan BDDK Başkan yardımcısını takip etmeyen, ballı takaslara göz yuman, 4 milyar liralık kamu zararını görmezden gelen Şimşek, yurttaşın düğünlerini inceletecekmiş” dedi.

Neden soruşturma açılmadı?

“Siz önce Malatya-Çeşme arasındaki ballı takasın hesabını verin” diyen CHP’li Vehbi Bakıroğlu şunları söyledi: “2 aydır, hazine arazilerinin birilerine nasıl peşkeş çekildiğini anlatıyoruz ama Bakan’ın çıtı çıkmıyor. BDDK başkan yardımcısı hakkında soruşturma açılacaktı ne oldu? Bunu sormuyor dar gelirlinin çocuğuna borçla yaptığı düğünün peşine düşüyor. Düğün sektöründe 3.6 milyar TL kaçak olduğunu söylüyor. Sadece Malatya’daki trampada hazinenin zararı 4 milyar TL.”