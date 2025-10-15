Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.
8 Ocak 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Elçi, kurumun ilk kadın rektörü olmuştu.
YÖK BAŞKANI’NDAN TAZİYE MESAJI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elçi’nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesine, sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı diledi.
HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR?
Handan İnci Elçi, 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Handan İnci, “1828-1928 Yılları Arasında Çıkan Edebi Dergilerde Edebiyat Akımları” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.
Doktora çalışmasını “Tanzimat Dönemi Türk Romanında Baba” başlıklı tezle yapan Handan İnci, akademik kariyerini de Türk edebiyatı üzerine yoğunlaştırdı.