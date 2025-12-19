Son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanına yayılan ve kamuoyunda 'motosikletli suikastçılar' olarak bilinen yeni nesil çetelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.



Gün aşırı gerçekleşen operasyonlarda çete üyesi yüzlerce isim gözaltına alınsa da, başka şehirlerde aynı isimlerle ortaya çıkan ve çoğunluğu 15 ila 18 yaş arasında olan gençler haraç, darp, yağma ve cinayet suçlarını işlemeye devam etmekte.



ÇETELERİ TÜRKİYE'YE TANITAN İSİM GÖZALTINDA



Daltonlar, Casperlar, Redkitler, Çirkinler, Anucurlar ve daha birçok farklı isimle tanınan çetelere yönelik belgeselleri ile milyonlarca izlenmeye ulaşan 'Mind Vorteks' isimli YouTube kanalının sahibi Bedirhan Gülhan Bulu gözaltına alındı.



Geçtiğimiz aylarda çetelere yönelik belgesel hazırlamayı bıraktığını açıklayan Bulu'nun teknolojik eşyalarının tamamına da polis ekipleri tarafından el konuldu.





