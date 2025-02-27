Mine Tugay Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiryor.
Tugay, geçen günlerde "Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim" diyerek sevenlerini salgın konusunda uyarmıştı.
46 yaşındaki oyuncu şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Mine Tugay abisinin fotoğrafını "Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkansız... Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu..." notuyla yayınladı.