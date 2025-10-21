Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

KARAR AÇIKLANDI!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer 2 sanık için ise beraat ve tahliye kararı verildi.

Minguzzi davasının avukatı Ersan Barkın kararın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BU KARARLAR KABUL EDİLEMEZ"

"Kaybın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bu davalardan ilki iki sanığın kasten çocuk öldürmesi ile ilgili açılmış bir davaydı. İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen. Diğer iki sanık hakkında tahliyeye hükmedildi. Değerli yurttaşlar ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanları karşılamayacak bir hüküm olduğunu anlamış idim. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir.

Bu kararlar bu haliyle kabul edilemez üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Bu bir dava dosyası olmasının yanında hepimizin evlatlarımızın sokaklarda can güvenliğini korumak için emsal teşkil eden bir karardı. Bunun üst mahkemeden döneceğini umuyoruz. Hukuken izah edilebilir bir karar olmadığına inanıyoruz

"ARTIK SADECE İLAHİ ADALETE GÜVENİYORUM"

Anne Minguzzi ise karar sonrası yaptığı son açıklamada, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum o kadar" dedi.

HAKİM AÇIKLAMASINDA SİYASİ TARİHLERE NEDEN DEĞİNDİ?

Ailenin bir diğer vekili yaptığı açıklamalarda hkimin açıklamlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Mahkeme sürecini takip eden herkes göz göre göre gelmiş bir ölüm olduğunu gördü. Savcı bunu gördü. Bilirkişi bunu gördü. Avukat bey tek tek delilleri ortaya koydu. Türkiye'de her yıl 612 bin çocuk bunun içinde yer alıyor. Ahmet'i göz göre göre kaybettik. Bu davalarda 'ben ikan olmadım, yeterince gerekli görmedim' şeklinde karar verilirse sokaklardaki katiller rahat gezerler. Bu yargı mücadelesi devam edecek! Hakimin kararı okumadan önce hiçbir bağlamı olmadığı halde 12 Eylül 27 Mayıs ve 28 Şubat'a değinmiş olmasını açıklamaya muhtaç olduğunu belirtmiş olayım. Bu dava siyasi bir dava değildir!"

NE OLMUŞTU?

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.

