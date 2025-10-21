Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, 14 yaşındaki Minguzzi'yi katleden iki sanık en geç 31 yaşına geldiğinde serbest kalmış olacak. Sanıklar, 24 yıl verilen hapis cezasının 16 yılını kapalı cezaevinde geçirecek. Aktarılan bilgiye göre, verilen cezanın son bir senesinde ise denetimli serbestlik sanıklar için uygulanacak.

"İki sanık, 24 yılın yalnızca 16 yılını cezaevinde geçirecek. 16 yılın 9 yılı kapalı cezaevinde. Kalan 6 yıl ise açık cezaevinde. Son bir yıl ise denetimli serbestlik. İki sanık, en geç 30-31 yaşlarında tahliye olacak."

İki sanık, en geç 30-31 yaşlarında tahliye olacak.

BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

KARAR ÜST MAHKEMEDEN DÖNECEK Mİ?

Davada acılı ailenin avukatı Ersan Barkın kararın üst mahkemeden dönmesini beklediklerini şu sözlerle aktardı:

"Kaybın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bu davalardan ilki iki sanığın kasten çocuk öldürmesi ile ilgili açılmış bir davaydı. İlk davadaki 2 sanığın kasten öldürme suçu ile diğer sanığın da onlara yardım ettiğini bütün verilerle ortaya koymuş olmamıza rağmen; 2 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası, eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında içinde olmalarına rağmen, olaya dahli çok açık olmasına rağmen. Diğer iki sanık hakkında tahliyeye hükmedildi. Değerli yurttaşlar ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanları karşılamayacak bir hüküm olduğunu anlamış idim. Bu yargılama sonucunda verilmiş olan beraat kararları hukuken kabul edilebilir kararlar değildir."