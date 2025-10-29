İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından Minguzzi ailesi bir şok daha yaşadı.

Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre, "Minguzzi" adının 11 Nisan 2025'te bir kişi tarafından aileden izin alınmadan ticari marka olarak tescil ettirildiği ortaya çıktı.

Yine patent sorgulama sayfasında yer alan bilgilere göre, "Minguzzi" markası; deri ürünleri, giyim eşyaları ve ticaret hizmetleri kapsamında tescil edildi.

Bu süreçte aile tarafından geçen ay itiraz yapıldığı ve bunun değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.

Bu arada, "Minguzzi" adı altında ürün satışı, restoran açma ve film yapımı hazırlıkları bulunduğu da ileri sürüldü.