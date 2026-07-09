Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bahçebaşı Mahallesi'nde işçileri indirdikten sonra hareket eden bir tekstil minibüsünün altında kalan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından minibüs sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken adli makamlarca kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil firmasında çalışan personeli taşıyan minibüs, işçileri mahallede bıraktıktan sonra yeniden hareket etmek üzere manevra yaptı. Minibüs, bu sırada aracın yakınında bulunan 6 yaşındaki Esmanur Oral'a çarptı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan küçük çocuğun durumunu gören çevre sakinleri, vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Esmanur Oral'a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalesinin tamamlanmasının ardından ambulansla ivedilikle Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Esmanur Oral, acil serviste tedavi altına alındı. Ancak küçük çocuk, doktorların yürüttüğü tüm çabalara ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esmanur Oral'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan minibüs şoförünü gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Küçük bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan müessif kazaya ilişkin adli makamlar tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.