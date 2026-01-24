Olay, sosyal medyada paylaşılan ve infiale yol açan bir video kaydıyla gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, yaklaşık 10 ICE ajanının bir kişiyi yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı, bu sırada şahsı yumruk ve tekmelerle darbettiği görülüyor. Boğuşma anında önce tek el, ardından seri şekilde 9-10 el silah sesi duyuluyor. Vurulan kişinin yerde hareketsiz kalması üzerine videoyu çeken kişinin, "Yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Associated Press'e (AP) açıklama yapan ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, vurulan kişinin üzerinde iki şarjörlü bir ateşli silah bulunduğunu iddia etti. Bakanlık, şahsa ait olduğu öne sürülen tabancanın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Ancak hastane kayıtları, göğsünden vurulan 51 yaşındaki erkeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını teyit etti.

OLAYIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntülere göre vurulan şahsın elinde silah veya herhangi bir suç aleti gözükmedi. Görüntüler Bakanlıktan gelen açıklamayı yalanlayan nitelikte.

VALİ TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump’a yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Yaşananları "mide bulandırıcı" olarak nitelendiren Walz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Trump, binlerce şiddet yanlısı ve eğitimsiz memuru Minnesota'dan derhal çekmeli."

Görgü tanıkları, federal ajanların orantısız güç kullandığını savunurken, olay Minneapolis’te halihazırda devam eden protestoların fitilini yeniden ateşledi. Şehir genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, yerel halk ve hak savunucuları federal birimlerin yetki sınırlarının aşılmasını protesto etmeye hazırlanıyor.