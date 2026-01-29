Polis ekipleri kayıp ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, anneannesi ile birlikte yaşayan ve sabıkası bulunan Volkan G.’yi evinde bilekleri kesilmiş halde buldu. Tedavi altına alınan şüphelinin bıraktığı nottaki, "Ben iyi bir adam olamadım, ben çok kötü bir insanım" ifadeleri üzerine soruşturma derinleştirildi.

KANLI ELBİSELER VE SAÇLAR BULUNDU

Gözaltına alınan Volkan G., cinayeti uyuşturucunun etkisindeyken işlediğini iddia ederek itiraf etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine Arnavutköy ve Kırklareli hattında yapılan aramalarda kan donduran bulgulara ulaşıldı:

Fatma Demircan’a ait kanlı elbiseler ve iç çamaşırları, yaşlı kadının tokası ve derisiyle birlikte yüzülmüş saçları.

Ekiplerin yoğun çabasına rağmen yaşlı kadının cesedi henüz bulunamadı; bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

'HAVA ALDIRACAĞIM' DİYEREK ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Katil zanlısının, cinayetten önce ailesine "Anneanneme Kırklareli’nde aylık 45 bin liraya huzurevi buldum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı. Yaşlı kadını evden "Hava aldıracağım" diyerek çıkaran Volkan G., otomobille seyir halindeyken arbede çıktığını ve anneannesinin başına aldığı darbe sonucu öldüğünü iddia etti.

Cinayetin arkasındaki asıl nedenin Alibeyköy’deki bir ev ve miras olduğu değerlendiriliyor. Polisin ulaştığı diğer deliller ise kan dondurdu:

Mezar Hazırlığı: Volkan G.’nin olaydan sonra bir dükkandan kazma, kürek ve mezarlık çiçekleri aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Eşe Mesaj: Ayrıldığı eşi Meltem Y.’ye "Yakında çok param olacak, merak etme" şeklinde mesajlar attığı tespit edildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan katil zanlısı Volkan G., annesi Gülay G., babası Veli G., kardeşi Birkan G. ve eski eşi Meltem Y., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.