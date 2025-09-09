Rupert Murdoch’un medya imparatorluğu üzerindeki yıllardır süren miras kavgası nihayet anlaşmayla noktalandı. Aileden yapılan açıklamaya göre, 94 yaşındaki medya patronunun ölümünden sonra imparatorluğun kontrolü oğluna geçecek.

ÜÇ ÇOCUĞU ARASINDA KALDI

Murdoch ailesinde miras tartışmaları, aileye ait gazeteler ve televizyon kanallarının geleceği konusunda yıllardır sürüyordu. Rupert Murdoch ile üç çocuğu arasındaki bu anlaşmazlık, yapılan düzenlemeyle son buldu.

MUHAFAZAKAR YAYINLARI SÜRECEK

Alınan kararla birlikte, Rupert Murdoch’un ardından medya grubunun başına Lachlan Murdoch geçecek. Bu gelişme, aile içindeki güç mücadelesinin resmen sona erdiğini gösteriyor.

Kararın ardından, Murdoch ailesine ait Fox News, The Wall Street Journal ve The New York Post gibi önemli yayın organlarının muhafazakâr çizgisini Rupert Murdoch’tan sonra da sürdürmesi bekleniyor.