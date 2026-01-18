Menzil Cemaati’nin kurucu lideri Abdulbaki Erol’un 2023 yılında vefat etmesinin ardından oğulları arasında yaşanan miras ve liderlik mücadelesi devam ediyor. BİNLERCE KİŞİ KARŞILADI Bu süreçte cemaatin başında bulunan Muhammed Saki Erol, dün İzmir’e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Saki Erol’un ziyareti öncesinde Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisinde binlerce kişi bir araya geldi. TOPLU 'TÖVBE' ETTİRDİ Saatler öncesinden toplanan kalabalık, Erol’un alana ulaşmasıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Erol, müritlerini pencereye asılan Türk Bayrağı önünden selamladı. Daha sonra müritlerine toplu 'tövbe' ettirdi. Erol'un şu sözleri müritleri tarafından tekrarlandı: "Ya Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşaallah bir daha ben yapmayacağım. Gavs hazretlerini kendime şeyh kabul ettim." Ziyaret, cemaat içindeki güç dengelerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İZMİRLİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ Olay, özellikle İzmir’deki sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yarattı. Paylaşımlarda, kentte bu denli kalabalık bir grubun toplanması çeşitli yorumlara yol açtı.

