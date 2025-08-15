Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kul hakkını konu alan 15 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde, 'kız çocuklarının miras hakkı' tartışmaların odağı oldu. Medeni Kanun ile bağdaşmayan hutbeyle ilgili tartışmalar sürerken MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda adalet mesajı verdi.
Yıldız'ın "Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah'ın emri olduğudur " sözleri dikkat çekti.
Yıldız'ın X paylaşımı şöyle oldu:
Paylaşım, Diyanet hutbesi tartışmaları çerçevesinde partiden gelen mesaj olarak dikkat çekti.