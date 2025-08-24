MENZIL cemaatinin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin (Abdulbaki Erol) yaşamını yitirmesinin ardından oğulları Saki Elhüseyni, Fettah Elhüseyni ile Mübarek Elhüseyni arasında yaşanan miras savaşı bir çok ülkede yargıya taşındı.

Miras savaşı nedeniyle cemaatin dergâh binaları, Saki Elhüseyni’nin tarftarları ile diğer kardeşler Mübarek Elhüseyni ve Fettah Elhüseyni’nin taraftarları yönelik “şirket” savaşlarını tetikledi.

ÖNCE ŞİRKET KURUYOR

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre; cemaatin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool kentinde birer dergâhı bulunuyor. Kardeşlerden Mübarek Elhüseyni’nin İngiltere’nin başkenti Londra ve Liverpool kentindeki dergâh binalarını almak için Londra merkezli şirket kurduğu, şirket üzerinden “kurgusal alım satım” işlemi yaparak binaları değerinin 5’te 1’i değerinde devraldığı ortaya çıktı.

Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılan sahte alım satım işlemi sonucunda; toplam 5 milyon İngiliz Sterlini (277 milyon 184 bin TL) değerindeki iki dergâh binası Mübarek’in şirketine 1 milyon 25 bin İngiliz Sterlini (56 milyon 822 bin TL) bedeline devrediliyor. Aynı gün içinde ise para diğer kardeş Emin Elhüseyni’nin banka hesabına havale edilerek geri çekiliyor.

MAHKEME DURDURDU

Bu kurgusal alım-satım işleminin ardından konu İngiliz mahkemelerine taşınıyor. Mahkeme söz konusu işleme durdurma kararı veriyor ve Mübarek ile Emin Elhüseyni’den savunma talep ediliyor.

Dava sonucunda mahkeme; tapuların tekrar Molla Abdurrahman’a devredilmesine ve Mübarek ile Emin Elhüseyni hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan kamu davası açılmasına karar veriyor.