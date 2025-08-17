Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi siyaset dünyası kadar magazin dünyasına da bomba gibi düştü. Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte olan ünlü oyuncu Miran Daner'in son fotoğrafına kullanıcılar yorum yağdırdı.
Daner'in 18 Haziran'da yayınladığı karelerin altına, "Ah kuzum sen AK gelin mi oldun yazık", "Görürseniz topuklayan efeye sevgilerimizi iletin", "Kaynana adayı fena çıktı", "AK Parti'nin gelini mi olucan şimdi" yorumları yapıldı.
Ata Caner Çerçioğlu, Mart 2018'den bu yana aile şirketleri JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibinde çalışıyor.