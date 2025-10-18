Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya forması giymesi için görüştüğü Türk futbolcuyu açıkladı.

2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran ve şu anda Romanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu, Rumen basınına verdiği röportajda Alanyaspor’da forma giyen, Bükreş doğumlu futbolcu Ümit Akdağ hakkında açıklamalarda bulundu.

Lucescu, genç futbolcuyla yaptığı görüşmeyi, "Ümit Akdağ ile konuştum, onu Romanya forması giymeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ona biraz daha düşünmesini söyledim. Hâlâ Türkiye Milli Takımı'na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor, çünkü benimle birlikte çıkış yapan oyuncular var" ifadeleriyle anlattı.