Romanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ağır bir grip geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta önce taburcu edilen tecrübeli teknik direktörü yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan Lucescu'nun en az 3 gün hastanede kalacağı öğrenildi. Doktorların, bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğünü yapan 80 yaşındaki Rumen çalıştırıcının tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kapsamlı testler yapacağı bildirildi.

Lucescu, ilk hastaneye kaldırıldığında "’Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum" açıklamasında bulunmuştu.



Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, 26 Mart tarihinde A Milli Takım ile Tüpraş Stadyumu'nda Dünya Kupası eleme play-off maçına çıkacak. Kazanan takım, Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacak.