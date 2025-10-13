Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.

TRUMP'TAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI

Mısır'da düzenlenecek "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır ilk kez herkesin umutlu olduğu bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu. Gazze’de başlayan ateşkesin hem İsrail’de hem de Arap dünyasında olumlu yankı bulduğunu belirten Trump, “Genellikle biri sevinirken diğeri sessiz kalırdı, ancak bu kez herkes aynı anda umutlu. Bu, gerçekten de herkes için farklı bir an ve bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Trump, şunları kaydetti:

"İsrail'den sonra Mısır'a gidiyoruz. Bölgedeki güçlü, zengin ülkelerden. Herkes artık yoruldu, bu sadece son yılların değil yüzyılların savaşı. İnsanlar artık bıktı, ateşkes kalıcı olacak ve öyle de kalacak. 20 rehine Hamas'ın elinde. Belki planlarımızdan biraz erken alacağız ama şimdiden bunu söylemek istemem. Bazen acı çekmeden olmuyor. Bunu Rusya'da gördüm. Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı, kendisine çok saygı duyuluyor. Güçlü bir ülkesi ve ordusu var. Gazze'ye gitmek isterim. Zaten bölgeyi çok iyi biliyorum ama gidip ayak basmak isterim."

Beyaz Saray’ın paylaştığı programa göre Trump, ilk olarak İsrail’e giderek rehinelerin aileleriyle görüşecek ve İsrail Parlamentosu'nda bir konuşma yapacak. Ardından Mısır’a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılacak. Zirveye 20’nin üzerinde ülkenin liderinin katılması bekleniyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.