Filistinli ve İsrailli müzakere heyetlerinin Mısır'da bir araya geldiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını duyurmasının ardından Hamas, planı prensipte kabul ederken, bazı konularda müzakere etmeye hazır olduklarını bildirmişti.
Donald Trump, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini dile getirmişti.
HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞMIŞTI
Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını duyurmuştu.