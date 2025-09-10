Mısır, Libya’nın Trablus yönetimi ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını hedef alarak Trablus’un güneyinde hidrokarbon arama çalışmalarına başladı. Kahire yönetimi, bu adımla mutabakatı sahada itibarsızlaştırma mesajı verdi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Mısır’a ait “Ramform Hyperion” isimli sismik araştırma gemisi 21 Ağustos’tan bu yana Trablus’un Türkiye’ye verdiği ruhsat sahalarında çalışma gerçekleştiriyor.

KAHİRE DAHA ÖNCE KABUL ETMEMİŞTİ

Mısır, Libya’nın deniz yetki alanlarını 11 Aralık 2022’de yayımlanan 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile reddetmişti. Söz konusu kararnameyle batıdaki deniz sınırlarını tek taraflı ilan eden Kahire, bugün aynı bölgede fiili arama çalışmalarına başlayarak bu tutumunu sahaya taşıdı.

TPAO'NUN ALANIANA GİRDİ

En dikkat çekici gelişme ise Mısır’ın sondaj yaptığı alanın, Haziran 2025’te Trablus yönetiminin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ruhsat verdiği deniz bloklarından birini kapsaması oldu. Bu durum, Kahire’nin Ankara-Trablus iş birliğine doğrudan yanıtı olarak değerlendiriliyor.