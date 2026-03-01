Mısır, bölgedeki askeri saldırılar nedeniyle İsrail'den doğalgaz tedarikinin durdurulduğunu duyurdu. ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın da misillemede bulunmasının ardından yerel basında "İsrail'den doğalgaz tedarikinin durdurulduğu" yönünde çıkan haberlere ilişkin Mısır Petrol Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son askeri saldırılar ile bunların yansımalarının ve borular kanalıyla Doğu Akdeniz'den gelen doğalgaz tedarikinin durdurulması konusunun yakından takip edildiği kaydedildi. Bakanlığın 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın alternatif kaynakları olduğu yönünde vatandaşlara güvence verildi. Akışı durdurulan doğalgaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos 2025'te yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.