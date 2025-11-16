Mısır’ın Gize Platosu’ndaki ünlü Menkaure Piramidi’nde, modern teknolojilerle yapılan taramalar sonucu dikkat çekici bir keşif yapıldı. Bilim insanları, piramidin doğu cephesinin arkasında hava dolu iki yapısal “anomali” tespit ederek, 4.500 yıldır fark edilmemiş olası bir ikinci girişe işaret etti.

Münih Teknik Üniversitesi’nden (TUM) yapı testi uzmanı Prof. Christian Grosse liderliğindeki ekip, radar, ultrason ve elektriksel direnç tomografisi gibi invaziv olmayan yöntemler kullanarak piramidin iç yapısını taradı.

Elde edilen sonuçlar, doğu cephesinin ardında iki farklı ölçüde boşluk bulunduğunu ortaya koydu:

Birinci boşluk: 1,4 metre derinlik, 1 metre yükseklik, 1,5 metre genişlik

İkinci boşluk: 1,13 metre derinlik, 0,9 metre yükseklk, 0,7 metre genişlik

Uzmanlar, iki yapısal boşluğun konumu ve boyutlarının, piramidin bu bölümünde ikinci bir giriş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.

YENİ GİZLİ KAPI MI?

Günümüzde ziyaretçiler Menkaure Piramidi’ne kuzey cephesindeki ana girişten girerek mezar odalarını gezebiliyor. Ancak doğuda yeni bir girişin varlığı, piramidin içinde henüz keşfedilmemiş yeni koridorlar veya odalar bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.