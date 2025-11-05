İsrail'in saldırılarla yıprattığı Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için tartışmalar devam ediyor.

İsrail'in Türk askerini istemediği oluşumla ilgili Lübnan merkezli El Ahbar gazetesinde çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazetenin haberine göre; Mısır, Türkiye'nin Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını engellemek için Washington ile yoğun görüşmelerde bulundu.

Haberde, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'nin bu hafta İstanbul'da düzenlenen Gazze merkezli Dışişleri Bakanları toplantısına katılmaması, Kahire'nin, Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü katılma isteğini reddettiği olarak değerlendirilirken; bunun, Türkiye'ye yönelik "Mısır'ın gerginliğini tırmandırdığının" bir başka göstergesi olduğu ileri sürüldü.

El Ahbar'a konuşan Mısırlı kaynaklara göre Kahire, "Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılma isteğini reddederek, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'ye daha geniş bir rol vermeyi" hedefliyor. Kaynaklar, Mısır'ın, Türkiye'nin Gazze'deki nüfuzunun artmasından endişe duyduğunu dile getirirken; ülkenin aynı zamanda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Türk güçlerinin varlığını reddetmesi üzerine bunu sınırlandımaya çalıştığını kaydetti.

Kaynaklar, Kahire'nin bu reddinin, "Mısır'ın Gazze sınırına ilişkin güvenlik kaygılarının yanı sıra Ankara ile nüfus rekabetine ilişkin siyasi kaygılarla bağlantılı olduğunu" açıkladı. Kaynaklar, ABD ile konuyla ilgili görüşmelerin "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi Gazze'de Mısır'a alternatif olarak gösterme çabaları" ışığında yapıldığını öne sürdü.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Savaşı’nı sona erdirmeyi amaçlayan yeni barış planı kapsamında “Uluslararası İstikrar Gücü”nün kurulacağını duyurdu. Eylül 2025’te açıklanan plana göre, çok uluslu bu güvenlik gücü; Gazze’de güvenliği sağlamak, yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak, bölgenin silahsızlandırılmasını ve yeniden inşasını denetlemek gibi görevler üstlenecek.

ABD’nin öncülüğünde Arap ve uluslararası ortakların katılımıyla oluşturulması planlanan güç, bölgedeki uzun vadeli iç güvenlik düzeninin sağlanmasını ve İsrail’in Gazze’den aşamalı olarak çekilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Washington yönetimi, söz konusu girişimin hem insani krizin hafifletilmesi hem de kalıcı bir siyasi çözüm için zemin hazırlanması açısından kritik bir adım olduğunu belirtiyor.