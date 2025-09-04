Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu ve model Aslı Sümen, İngiliz Chris Bann ile geçen yıl Roma'da dünyaevine girmişti.

"BENDEN BİLE SAMİMİ"

Bir dergiye konuşan Sümen kendisine yöneltilen "Farklı dünyalardan gelmenize rağmen ortak bir dil oluşturmayı nasıl başardınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Chris başardı. İngilizler genelde soğuk olur derler ya, Chris tam tersi, neredeyse Türk gibi. Çok misafirperver, çok samimi. Benden bile samimi olabilir."

"Annem ve anneannem ziyarete geldiğinde, 'Çay ister misiniz?' demeyi öğrenip çay yapmışlığı vardır."

"HOBİM, PARA KAZANDIĞIM İŞE DÖNÜŞTÜ"

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan oyuncu, "Video çekmeyi, oyunculuğa başlamadan önce de çok severdim. TikTok kullanmak, dans videoları çekmek benim için bir eğlenceydi. Zamanla içerik üreticiliği işimin bir parçası hâline geldi. Şanslıyım ki, dünya ve sosyal medya da bu yönde ilerledi ve benim hobim, para kazandığım bir işe dönüştü" dedi.