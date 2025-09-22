Miss Turkey 2024'te İdil Bilgen (24) Türkiye'nin en güzel kızı olmuş, sosyal medyada büyük bir kesimden ise geçer not alamamıştı.

Bilgen, hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından "Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür" açıklamasını yapmıştı.

Ve tartışmalar uzun bir süre gündemde kalmıştı.

DOKTORLIK KARİYERİNE ABD'DE DEVAM EDİYOR

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, yurt dışına taşındı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması çıkan ancak gitmeyen Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'nin New York kentinde devam etme kararı aldı.

İdil Bilgen, Instagram'da yaptığı paylaşımla 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını duyurdu.

"Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" ifadelerini kullanan Bilgen, son bir yılda gerçekleştirdiklerini yazdı:

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu.

Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı.

Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı.

Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim.

"NEW YORK'UN EN İYİ HASTANELERİNDEN BİRİNDE"

Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist.

Temmuz 2025: New York'a taşındı.

Ağustos 2025: New York'un en iyi hastanelerinden birinde çalışmaya başladı.





