Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi.
Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 kişi, jüri karşısına çıktı.
Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye kalmayı başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.
Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri; Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.
Finalist İlayda Güvenç (solda) ise 'Miss Turkey Supranational' güzeli seçildi.
22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.