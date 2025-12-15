Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı.
Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'nın yer aldığı jüri, 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi.
Kampa giren yarışmacılar 19 Aralık'ta finalde yarışacak.
Sandıkçıoğlu "Bu yıl 43. organizasyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
İşte jürinin belirlediği 20 aday ve bilgileri...
1 NUMARA
İlayda Güvenç
Boy: 1.82
Yaş: 22
Ankara MBA Koleji Mezunu
2 NUMARA
Hülya Fazla
Boy: 1.80
Yaş: 24
Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunu
3 NUMARA
Sude Çetinkaya
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi
4 NUMARA
Yasemin Arık
Boy: 1.80
Yaş: 23
İstanbul Aydın ÜniversitesiArapça Bölümü öğrencisi
5 NUMARA
Arya Bozabalı
Boy: 1.77
Yaş: 25
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu
6 NUMARA
Naz Şimşek
Boy: 1.78
Yaş: 19
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Bölümü mezunu
7 NUMARA
Başak Kaya
Boy: 1.76
Yaş: 26
Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu
8 NUMARA
Begüm Nil Kutluay
Boy: 1.76
Yaş: 27
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu
9 NUMARA
Mukadder Albaz
Boy: 1.75
Yaş: 25
Vizja Unıversıty Psikoloji Bölümü mezunu
10 NUMARA
Irmak Elmacı
Boy: 1.75
Yaş: 21
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı öğrencisi
11 NUMARA
Sıla Çetin
Boy: 1.73
Yaş: 19
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi
12 NUMARA
Irmak Dokuzluoğlu
Boy: 1.75
Yaş: 20
Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencisi
13 NUMARA
Yasemin Serpil
Boy: 1.72
Yaş: 22
Essec Business School’da Başarı Burslu İşletme sınıfı öğrencisi
14 NUMARA
Zeynep Arslan
Boy: 1.77
Yas: 21
İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü öğrencisi
15 NUMARA
Ayşenur Büşra Selvitop
Boy: 1.80
Yaş: 28
Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yüksekokulu mezunu
16 NUMARA
Didar Azra Nur
Boy: 1.76
Yaş: 20
Bilgi Üniversitesi Genetik Bölümü öğrencisi
17 NUMARA
İlayda Pulat
Boy: 1.78
Yaş: 23
İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu
18 NUMARA
Merve Sude Ötkün
Boy: 1.80
Yaş: 25
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi
19 NUMARA
Azra Başak Aslan
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi
20 NUMARA
Sıla Saraydemir
Boy: 1.80
Yaş: 22
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi