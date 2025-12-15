Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı.

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'nın yer aldığı jüri, 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi.

Kampa giren yarışmacılar 19 Aralık'ta finalde yarışacak.

Sandıkçıoğlu "Bu yıl 43. organizasyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İşte jürinin belirlediği 20 aday ve bilgileri... 

1 NUMARA

İlayda Güvenç
Boy: 1.82
Yaş: 22
Ankara MBA Koleji Mezunu

2 NUMARA

Hülya Fazla
Boy: 1.80
Yaş: 24
Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunu


3 NUMARA

Sude Çetinkaya
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi

4 NUMARA

Yasemin Arık
Boy: 1.80
Yaş: 23
İstanbul Aydın ÜniversitesiArapça Bölümü öğrencisi

5 NUMARA

Arya Bozabalı
Boy: 1.77
Yaş: 25
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu

6 NUMARA

Naz Şimşek
Boy: 1.78
Yaş: 19
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Bölümü mezunu

7 NUMARA

Başak Kaya
Boy: 1.76
Yaş: 26
Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu

8 NUMARA

Begüm Nil Kutluay
Boy: 1.76
Yaş: 27
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu

9 NUMARA

Mukadder Albaz
Boy: 1.75
Yaş: 25
Vizja Unıversıty Psikoloji Bölümü mezunu

10 NUMARA

Irmak Elmacı
Boy: 1.75
Yaş: 21
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı öğrencisi

11 NUMARA

Sıla Çetin
Boy: 1.73
Yaş: 19
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi

12 NUMARA

Irmak Dokuzluoğlu
Boy: 1.75
Yaş: 20
Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencisi

13 NUMARA

Yasemin Serpil
Boy: 1.72
Yaş: 22
Essec Business School’da Başarı Burslu İşletme sınıfı öğrencisi

14 NUMARA

Zeynep Arslan
Boy: 1.77
Yas: 21
İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü öğrencisi

15 NUMARA

Ayşenur Büşra Selvitop
Boy: 1.80
Yaş: 28
Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yüksekokulu mezunu

16 NUMARA

Didar Azra Nur
Boy: 1.76
Yaş: 20
Bilgi Üniversitesi Genetik Bölümü öğrencisi

17 NUMARA

İlayda Pulat
Boy: 1.78
Yaş: 23
İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu

18 NUMARA

Merve Sude Ötkün
Boy: 1.80
Yaş: 25
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi

19 NUMARA

Azra Başak Aslan
Boy: 1.80
Yaş: 22
Nişantaşı Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi

20 NUMARA

Sıla Saraydemir
Boy: 1.80
Yaş: 22
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi

 