MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yarından itibaren gerçekleştirmesi planlanan temaslarda; AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi öngörülüyor.
Görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" vizyonu çerçevesinde yürütülen güvenlik politikaları, istihbari çalışmalar ve bölgesel risk değerlendirmeleri gibi başlıklarda siyasi partilere bilgi verilmesi planlanıyor. Söz konusu temaslar, TBMM çatısı altında kurulması hedeflenen ve terörle mücadeleye ilişkin kapsamlı çalışmaları yürütecek komisyonun hazırlık sürecine denk geliyor.